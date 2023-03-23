Противогололедную обработку тротуаров проводят во всех районах Иркутска

Ведется очистка заездных карманов, пешеходных переходов и лестниц. Остановочные павильоны очищают от рекламных объявлений и мусора. Более 120 сотрудников «Иркутскавтодора» ежедневно выполняют эти работы. Об этом рассказали в мэрии.

С улиц продолжают убирать снег. За прошедшие сутки спецтехника работала на Ломоносова, Мелентьева, Просвещения, Зимней, Скоростной, Ленина. При необходимости снежный накат расчищают автогрейдерами.

Водителей просят быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим.