Новости

Противогололедную обработку тротуаров проводят во всех районах Иркутска

Ведется очистка заездных карманов, пешеходных переходов и лестниц. Остановочные павильоны очищают от рекламных объявлений и мусора. Более 120 сотрудников «Иркутскавтодора» ежедневно выполняют эти работы. Об этом рассказали в мэрии.

С улиц продолжают убирать снег. За прошедшие сутки спецтехника работала на Ломоносова, Мелентьева, Просвещения, Зимней, Скоростной, Ленина. При необходимости снежный накат расчищают автогрейдерами.

Водителей просят быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Идиллия загородной жизни
Идиллия загородной жизни. Экскурсия по поселку «Идиллия Эстейт»
Новые дома в коттеджном поселке «Идиллия Эстейт»
Дома-скульптуры. Сергей Шергин и Александр Янов – о новых коттеджах в поселке «Идиллия Эстейт»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес