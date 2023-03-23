Детский сад в 6-м микрорайоне Ново-Ленино получил положительное заключение Госжилстройнадзора

Сейчас ведется передача объекта в муниципальную собственность. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Иркутска.

Сейчас детский сад оснащают оборудованием и мебелью. Специалисты проверят закупленный инвентарь на соответствие всем необходимым нормам. Кроме того, проконтролируют обеспечение антитеррористической и пожарной безопасности.

Здание рассчитано на 11 групп. В нем предусмотрены музыкальный и спортивный залы, бассейн, пищеблок, медицинский кабинет. На прилегающей территории завершено благоустройство, установлены игровые площадки. Уже в этом году 220 маленьких иркутян смогут посещать дошкольное учреждение.