Новости

Детский сад в 6-м микрорайоне Ново-Ленино получил положительное заключение Госжилстройнадзора

Сейчас ведется передача объекта в муниципальную собственность. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Иркутска.

Сейчас детский сад оснащают оборудованием и мебелью. Специалисты проверят закупленный инвентарь на соответствие всем необходимым нормам. Кроме того, проконтролируют обеспечение антитеррористической и пожарной безопасности.

Здание рассчитано на 11 групп. В нем предусмотрены музыкальный и спортивный залы, бассейн, пищеблок, медицинский кабинет. На прилегающей территории завершено благоустройство, установлены игровые площадки. Уже в этом году 220 маленьких иркутян смогут посещать дошкольное учреждение.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Идиллия загородной жизни
Идиллия загородной жизни. Экскурсия по поселку «Идиллия Эстейт»
Новые дома в коттеджном поселке «Идиллия Эстейт»
Дома-скульптуры. Сергей Шергин и Александр Янов – о новых коттеджах в поселке «Идиллия Эстейт»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес