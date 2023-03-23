Экотребования к бензину могут смягчить в России

Монометиланилин смогут использовать в качестве присадки для производства бензина Аи-92, Аи-95, Аи-98. Как узнали «Известия», изучить этот вопрос поручил вице-премьер Александр Новак Росприроднадзору.

Монометиланилин – это добавка для увеличения октанового числа бензина (показатель, который характеризует детонационную стойкость топлива, то есть его способность противостоять самовоспламенению при сжатии).

Недостаточно высокое октановое число может приводить к проблемам с моторами у машин. Добавка ММА применялась на российских нефтеперерабатывающих заводах до 2016 года, но была запрещена Минэнерго. Тогда ведомство указало на негативное влияние присадки на бензин, а также на состояние агрегатов автомобиля и экологию.

Добавка ММА оказалась под запретом в том числе и в связи с полным переходом России к классу бензина «Евро-5», пояснил советник Ассоциации нефтепереработчиков Михаил Ершов.

– Причинами запрета на применение ММА в составе автобензина К5 стало отсутствие на тот момент испытаний такого топлива на двигателях «Евро-5», – сказал эксперт.