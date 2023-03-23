Открытие Private Banking представляет выставку работ известного российского скульптора Виктора Корнеева

В офисе Открытие Private Banking — подразделения банка «Открытие» по работе с состоятельными клиентами — в бизнес-центре «Легион» на Большой Ордынке открылась выставка «Божественная комедия» Данте Алигьери». В экспозиции представлены 8 скульптурных работ из бронзы и дерева Заслуженного художника Российской Федерации Виктора Корнеева.

Экспозиция посвящена великой истории любви Данте к Беатриче. Это чувство увековечено в живописи и скульптуре, поэзии и драматургии. Все работы экспонируются впервые, каждая имеет высокую инвестиционную ценность.

Заслуженный художник Российской Федерации, Член-корреспондент Российской академии художеств Виктор Корнеев — один из самых значительных и интересных современных авторов — прошел в своем творческом пути через годы крушения поддержки искусства, опрокидывания норм и идеалов, должного и ценного. Но верность призванию, целеустремленность и жизненная сила позволили ему преодолеть трудности и вынести российскую скульптуру на гребень волны актуального европейского пластического искусства.

Виктор с его уникальными идеями в камне, бронзе, дереве на протяжении многих лет выступает камертоном для нового творческого поколения. «Скульптура — это мир, который я не видел никогда, но живу в нем всю жизнь», — скромно отмечает автор.

Произведения Корнеева находятся в коллекциях Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Московского Музея современного искусства, музеев и галерей Китая, Швеции, Хорватии, Кипра.

Экспозиция представлена галереей «МастАРТ». Выставка продлится до конца июня.