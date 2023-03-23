Спрос на льготную ипотеку под 8% вырос в 1,5 раза

С января по февраль от физлиц поступило 199,3 тыс. заявок против 133,8 тыс. за такой же период 2022 года. Это следует из данных корпорации ДОМ.РФ, с которыми ознакомились «Известия».

С начала 2023-го льготная ипотека на новостройки выдается под 8% годовых вместо 7% в предыдущей версии программы. Остальные параметры остались прежними: максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, для остальных регионов России – 6 млн при минимальном взносе от 15% для всех граждан. Такие условия будут действовать до июля 2024 года.

Льготная ипотека на новостройки по ставке 6,5% годовых стартовала весной 2020 года. Для Москвы и Санкт-Петербурга тогда максимальный размер займа равнялся 8 млн рублей, для остальных субъектов – 3 млн. Летом 2021-го ее продлили на новых условиях – под 7%. В конце 2022-го программа пролонгирована до июля 2024 года с повышением ставки на 1 п.п.

В крупнейших банках подтвердили, что льготная ипотека продолжает пользоваться спросом. В январе-феврале в «Сбер» поступило 178 тыс. заявок на ее оформление, что на 32% больше, чем в таком же периоде 2022-го, сообщили в банке.