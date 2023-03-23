Траты россиян на смартфоны выросли до 35%

Менее чем за квартал расходы жителей России увеличились на 10%, рассказали «Известиям» сотрудники одного из ритейлеров и подтвердили в МТС.

Средний чек на смартфоны в РФ в начале марта по сравнению с концом декабря 2022 года вырос с 21,5 до 23,5 тыс. рублей, рассказал «Известиям» сотрудник одного из ритейлеров: рост составил 9,3%. Схожие данные приводит и МТС. Стоимость гаджетов за первые две недели марта в среднем достигла 23 тыс. рублей – в декабре 2022-го она равнялась 21 тыс. рублей, а в январе 2023-го – 21,7 тыс., утверждает представитель оператора.

В «Ситилинке» называют более существенные цифры – этот показатель с начала года вырос на 35%. В январе и первой половине февраля покупатели выбирали бюджетные устройства, а перед праздниками 23 Февраля и 8 Марта – более дорогие, объясняют динамику представители ритейлера.

В прошлом году расходы россиян на смартфоны, напротив, снижались – такие подсчеты ранее приводила GS Group. По сравнению с 2021-м они сократилась почти на 20%, до 19,2 тыс. рублей, подсчитали аналитики компании.