Сборку автомобилей Компартии КНР могут начать в России

Производство разместят на заводе Mercedes, узнали «Известия».

На заводе Mercedes в Подмосковье могут начать сборку «китайских Rolls-Royce». Новый владелец – дилер «Автодом» – рассматривает такую возможность, ранее он говорил о намерении запустить там выпуск премиальных машин из КНР, не уточняя марок. Ими могут стать авто бренда Hongqi («Хунци»).

Первыми на рынок могут выйти кроссоверы, уточнил один из собеседников. Изначально этот производитель делал свои люксовые машины только для политической элиты КНР, но позднее начал продавать их и в рознице. На Hongqi передвигался по Москве и председатель КНР Си Цзиньпин во время своего визита в Россию. Эксперты считают, что китайцам придется поработать над узнаваемостью бренда в нашей стране.