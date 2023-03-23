Средний размер потребительского кредита в феврале составил 294,2 тыс. руб.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в феврале средний размер выданных потребительских кредитов составил 294,2 тыс. руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 16,0% (в январе 2023 года – 253,7 тыс. руб.).

Что касается аналогичного периода 2022 года, то по сравнению с ним средний чек потребкредита в феврале вырос на 12,0% (в феврале 2022 года – 262,6 тыс. руб.).

В феврале 2023 года самый большой средний размер выданных потребкредитов в регионах РФ отмечен в:

Москве (519,2 тыс. руб.),

Московской обл. (396,3 тыс. руб.),

Санкт-Петербурге (380,4 тыс. руб.),

Ханты-Мансийском АО (374,0 тыс. руб.),

Ленинградской обл. (312,6 тыс. руб.).

По сравнению с предыдущим месяцем в феврале средний чек потребкредита вырос во всех регионах страны. При этом самую серьезную динамику снижения продемонстрировали:

Тульская обл. (+30,3%),

Омская обл. (+24,9%),

Саратовская обл. (+23,8%),

Свердловская обл. (+22,5%),

Волгоградская обл. (+20,8%).

В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель за месяц вырос на 10,1% и 19,4% соответственно.

«После снижения среднего чека потребительского кредита в первый месяц года, в феврале был отмечен существенный рост данного показателя, – констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Во многом, это объясняется консервативной политикой банков, которые предпочитают выдавать потребкредиты с высоким средним чеком только «качественным» заемщикам. При этом определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче потребительских кредитов и их параметрах по-прежнему является значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика. Стоит также отметить, что рост среднего чека в феврале был зафиксирован на фоне снижения выдачи потребкредитов в этом месяце. Иными словами, на фоне общей неопределенности многие заемщики стараются придерживаться сберегательной модели финансового поведения, и не стремятся наращивать свою долговую нагрузку, набирая новые необеспеченные кредиты».