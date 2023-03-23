Иркутская областная филармония и Монгольская государственная консерватория подписали меморандум о взаимопонимании

По нему артисты губернаторского симфонического оркестра проведут мастер-классы для студентов и преподавателей консерватории. В Иркутской областной филармонии состоятся сольные концерты преподавателей консерватории и стажировки студентов. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Иркутский областной художественный музей им. В. П. Сукачёва и Музей изобразительного искусства им. Дзанабадзара приняли решение об обмене выставками, совместной просветительной, научно-исследовательской и образовательной деятельности, популяризации музейных предметов и коллекций.

Иркутский областной художественный колледж им. И.Л. Копылова заключил два меморандума. С Монгольским государственным университетом науки и технологии договорились о совместных творческих программах, международных проектах и выставках, обмене преподавателями, проведении творческих конкурсов, мастер-классов, предметных олимпиад. С Монгольским университетом просвещения и изобразительного искусства - о совместных творческих выставках студентов и преподавателей, пленерах, занятиях и мастер-классах. Художественный колледж с 2005 года сотрудничает с учебными заведениями Монголии. За это время в Иркутске и Улан-Баторе было проведено 28 выставок, 11 мастер-классов, девять пленеров на Байкале, Хубсугуле, в пустыне Гоби.

Иркутское отделение Союза дизайнеров России подписало три меморандума о взаимопонимании: с Институтом моды и дизайна Урлах Эрдем, Ассоциацией монгольских дизайнеров костюма и Монгольским университетом науки и технологии. Стороны намерены развивать сотрудничество в сфере креативных индустрий, дизайна и моды, проводить выставки, конкурсы, модные показы, дизайн-конференции в рамках различных направлений дизайна и моды. С Институтом моды и дизайна Урлах Эрдем будут проводить обмен творческим опытом, в котором примут участие преподаватели и студенты.

Делегация Иркутской области провела встреча с руководством Союза художников Монголии. В рамках подписанного ранее соглашения достигнута договоренность о проведении выставки современных монгольских художников. Она состоится в апреле в Иркутском областном художественном музее им В.П. Сукачева. В августе в Монголии пройдёт международный пленэр с участием художников из Иркутской области.

В рамках культурной программы визита делегации Иркутский области в Государственном академическом театре оперы и балета в Улан-Баторе состоялся концерт Губернаторского симфонического оркестра Иркутский областной филармонии под руководством Илмара Лапиньша. В его составе играют талантливые музыканты из Монголии. Для зрителей прозвучали произведения Чайковского, Баха, Моцарта, а также «Монгольский вальс» композитора этой страны Джамьянгийн Чулуун.