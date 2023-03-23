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Ретротрамвай с кинотеатром будет курсировать по улицам Иркутска

День иркутского кино отпразднуют в областном центре – в честь события 24 марта по улицам пустят ретротрамвай, в котором будет можно посмотреть фильмы, сообщает «ГайдайЦентра».

<p>Фото "ГадайЦентра"</p>

Фото "ГадайЦентра"

«По центральным улицам города будет курсировать ретро-трамвай, оборудованный под кинотеатр. Каждый желающий может изменить свой утренний маршрут и присоединиться к акции», – говорится в сообщении.

Проезд в транспорте – бесплатный. Пассажирам предложат попкорн. Режиссер будет в рупор объявлять остановки и делиться со зрителями любопытными историческими справками об иркутском кино.

Трамвай отправляется с остановки «Чкалова» в сторону от Глазковского моста (улица Степана Разина) в 10:30.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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