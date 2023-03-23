Уголовное дело возбудили в Черемхово из-за невыплаты работникам зарплаты

Долг в 3,2 млн рублей образовался перед сотрудниками строительного предприятия в городе Черемхово Иркутской области – возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что перед работниками строительной организации в период с ноября 2022 по январь 2023 год сформировалась задолженность по оплате труда в размере более 5 млн рублей.

«Денежные средства, имевшиеся на расчетных счетах организации, направлялись на цели, несвязанные с выплатой заработной платы», – говорится в сообщении.

Прокуратура внесла руководителю организации представление. Уголовное дело возбуждено по статье «Невыплата заработной платы». После вмешательства надзорного ведомства перед работниками организации частично погашена задолженность по заработной плате на сумму более 1,8 млн рублей.

Вопросы погашения оставшейся части долга, а также ход и результаты расследования уголовного дела, находятся на контроле прокуратуры.