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Иркутская область заявила о готовности увеличить поставки сельхозтоваров в Монголию

Сельхозпредприятия Иркутской области готовы увеличить объем экспорта в Монголию, сообщил глава региона Игорь Кобзев.

«У нас активно развивается растениеводство, животноводство, производство продовольственных товаров и напитков. Мы готовы расширять ассортимент и увеличивать поставки уже экспортируемых товаров, наладить взаимодействие по поставкам семеноводческой продукции, племенного скота, обмениваться опытом», – сказал губернатор.

Предприятия региона готовы реализовывать в Монголию овощи, молочную, рыбную продукцию, продукцию из дикоросов. Уже экспортируются зерновые культуры, масложировая продукция, яйцо, вода, макаронные изделия.

В 2022 году общий товарооборот составил почти 85 млн долларов, в том числе продукции АПК - 22,3 млн долларов или 26,2 %.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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