Путин поручил Минприроды восстановить леса на Байкале

Президент России Владимир Путин поручил Минприроды России и губернаторам прибайкальских регионов обеспечить восстановление леса рядом с озером Байкал, следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля.

«Минприроды России совместно с правительством Республики Бурятия, правительством Забайкальского края и правительством Иркутской области рассмотреть вопрос обеспечения лесовосстановления в границах Байкальской природной территории и выращивания саженцев, сеянцев лесных хвойных древесных пород», – говорится в сообщении.

Доклад президенту по этому вопросу ответственным лицам необходимо подготовить до 15 апреля 2023 года.