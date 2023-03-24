Треть компаний Прангарья никак не поощряют хорошую работу

Служба исследований hh.ru опросила работников Иркутской области, какую мотивацию за хорошую работу они считают наиболее привлекательной.

Подавляющее большинство опрошенных работников из Иркутской области считают, что лучшее поощрение хорошей работы – это денежные премии и бонусы, именно такой вариант ответа выбрали 95% респондентов. Конкурировать с денежным вознаграждением могут уважительное отношение со стороны руководства и комфортная атмосфера в коллективе: на долю этих способов мотивации приходится 66% и 61%, соответственно. На четвертом месте по важности – оплата обучения и повышение квалификации (58%), на пятом – социальный пакет (в том числе- ДМС, спортзал, питание и др.) – 53%.

Наименее значимые мотиваторы на хорошую работу – корпоративные мероприятия и праздники для сотрудников (17%).

При этом, 32% работников Приангарья признались, что у них в компании никак не поощряют хорошую работу, чаще других об этом говорили бухгалтеры, специалисты из сферы производства и строители. А наиболее распространенные факторы, которыми сейчас работодатели мотивируют людей на результаты – это комфортная атмосфера в коллективе (31%), в то время как денежные премии и бонусы за хорошую работу получают лишь 24% работников. Обычно последним могут похвастаться представители высшего менеджмента (46%), HR-специалисты (40%) и специалисты из сферы транспорта (39%), а реже всего работодатели поощряют деньгами хорошую работу сотрудников ресторанно-гостиничной сферы (лишь 26%) и сотрудников из сферы образования (29%).

Именно низкая зарплата, по мнению большинства работников Иркутской области, является главным демотиватором в работе (72% опрошенных придерживаются такого мнения), далее по степени негативности – неуважительное отношение к труду сотрудника со стороны руководства (58%) и плохой менеджмент, неорганизованность процессов (56%).