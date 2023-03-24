Новости

Киев может попробовать вернуть территории «иным путем» – госсекретарь США Блинкен

Поддержка США в атаке на Крым грозит планете «миром боли», сообщает РБК со ссылкой на интервью госсекретаря Энтони Блинкена каналу PBS.

Для США важна территориальная целостность Украины и в Киеве самостоятельно определяют свои действия, но для возвращения утраченных территорий могут быть избраны и невоенные пути, заявил госсекретарь Энтони Блинкен во время слушаний в комитете по ассигнованиям в Палате представителей Конгресса. Трансляцию вел телеканал PBS на YouTube.

Госсекретарь отвечал на вопрос конгрессмена-республиканца Криса Стюарта, спросившего, поддерживают ли США стремление Украины вернуть под контроль Крым. Он назвал своим самым большим опасением, что Вашингтон «не признает отличие Крыма от Донбасса». Конгрессмен также добавил, что если США в самом деле готовы поддержать украинского президента Владимира Зеленского во всем – в том числе атаке на полуостров, то тогда на планете рискует воцариться «мир боли».

«Я думаю, что в Украине будет территория, за которую украинцы полны решимости сражаться; возможно, есть территория, которую они решат, что им придется попытаться вернуть иными способами», – ответил Блинкен (цитата по AFP).


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Идиллия загородной жизни
Идиллия загородной жизни. Экскурсия по поселку «Идиллия Эстейт»
Новые дома в коттеджном поселке «Идиллия Эстейт»
Дома-скульптуры. Сергей Шергин и Александр Янов – о новых коттеджах в поселке «Идиллия Эстейт»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес