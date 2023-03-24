Киев может попробовать вернуть территории «иным путем» – госсекретарь США Блинкен

Поддержка США в атаке на Крым грозит планете «миром боли», сообщает РБК со ссылкой на интервью госсекретаря Энтони Блинкена каналу PBS.

Для США важна территориальная целостность Украины и в Киеве самостоятельно определяют свои действия, но для возвращения утраченных территорий могут быть избраны и невоенные пути, заявил госсекретарь Энтони Блинкен во время слушаний в комитете по ассигнованиям в Палате представителей Конгресса. Трансляцию вел телеканал PBS на YouTube.

Госсекретарь отвечал на вопрос конгрессмена-республиканца Криса Стюарта, спросившего, поддерживают ли США стремление Украины вернуть под контроль Крым. Он назвал своим самым большим опасением, что Вашингтон «не признает отличие Крыма от Донбасса». Конгрессмен также добавил, что если США в самом деле готовы поддержать украинского президента Владимира Зеленского во всем – в том числе атаке на полуостров, то тогда на планете рискует воцариться «мир боли».

«Я думаю, что в Украине будет территория, за которую украинцы полны решимости сражаться; возможно, есть территория, которую они решат, что им придется попытаться вернуть иными способами», – ответил Блинкен (цитата по AFP).