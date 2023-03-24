Очередность перевозки грузов по железной дороге предложили поменять

Квоты на вывоз угля привели к сокращению поставок высокодоходных металлов и удобрений. Для оптимизации необходимо поменять очередность перевозок грузов, сообщает РБК со ссылкой на предложение Минэкономразвития.

Сейчас приоритет при транспортировке угля из Кузбасса, Бурятии, Хакасии и Тывы выше, чем у других гражданских грузов, включая продукцию с высокой добавленной стоимостью. Для того, чтобы вывозить больше металла, удобрений и СУГ, Решетников предлагает изменить очередность перевозок по железной дороге.

В ответ Белоусов поручил Минэкономразвития проработать этот вопрос «для сохранения стабильной социальной обстановки» в регионах с другими профильными ведомствами, местными властями и РЖД и представить в правительство согласованные предложения до 3 апреля (копия этого поручения есть у РБК).

Представитель РЖД отказался от комментариев. РБК направил запросы представителю Белоусова, в пресс-службы Минэкономразвития, Минтранса, Минэнерго, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), а также в администрации Бурятии, Хакасии, Тывы, Кузбасса и Иркутской области.