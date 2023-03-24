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Банк России внес АТБ в список значимых организаций на рынке платежей

Банк России представил реестр из 22 организаций, включая Азиатско-Тихоокеанский банк. Данные кредитные организации признаны значимыми на рынке платежных услуг.

Порядок признания кредитных организаций значимыми на рынке платежных услуг был утвержден в 2014 году. Список ежегодно обновляется.

Кредитная организация признается значимой на рынке платежных услуг в случае ее соответствия хотя бы одному из критериев: нужно иметь долю не менее 2% в одном из федеральных округов по операциям (расчетными и кредитными картами), эмитированным картам, операциям в банкоматах и платежных терминалах и переводам электронных денежных средств.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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