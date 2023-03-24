Банк «Приморье» предложил новые дебетовые карты с пакетом лояльности «Без границ» и «Оптимальный»

Банк «Приморье» презентовал новые дебетовые карты с пакетом услуг «Оптимальный» и «Без границ». Теперь карты от Банка «Приморье» становятся еще выгоднее, а условия еще прозрачнее.
Основные преимущества карты с пакетом лояльности «Оптимальный» (индивидуальные карты для розничного клиента)
1% кешбэк на всё:
Повышенный кешбэк от 3 до 7% на популярные категории: аптеки, АЗС, общественный транспорт, такси, рестораны, кинотеатры.
- Кешбэк 3% при сумме покупок от 40 000 руб., лимит выплат до 2000 руб.
- Кешбэк 5% при сумме покупок от 60 000 руб., лимит выплат до 3000 руб.
- Кешбэк 7% при сумме покупок от 100 000 руб., лимит выплат до 5000 руб.
Доступные следующие бесплатные опции:
- Выпуск карты
- Обслуживание, при сумме покупок от 30 000 руб./мес.;
- Снятие наличных в банкоматах других Банков на территории РФ до 30 тыс. рублей/мес.;
- Сервис информирования.
Основные преимущества карты с пакетом лояльности «Без границ» (для зарплатных клиентов): кешбэк 1% на всё с лимитом выплаты до 1000 руб.
Повышенный кешбэк от 3 до 5% на популярные категории: АЗС, автобусы, электрички, метро, такси, рестораны, рестораны быстрого питания с лимитом выплаты до 3000 руб./мес.
- Кешбэк 3% при сумме покупок от 30 000 руб;
- Кешбэк 5% при сумме покупок от 100 000 руб.
Доступные следующие бесплатные опции:
- Выпуск и обслуживание карты;
- Снятие наличных в банкоматах других Банков на территории РФ до 120 тыс рублей/мес;
- До двух операций по снятие наличных в кассах сторонних Банков на территории РФ;
- Сервис информирования.
Оформить карту с новым пакетом лояльности можно в любом офисе Банка «Приморье», на сайте или по телефону контакт-центра 8 (800) 200-20-86