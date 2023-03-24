Банк «Приморье» предложил новые дебетовые карты с пакетом лояльности «Без границ» и «Оптимальный»

Банк «Приморье» презентовал новые дебетовые карты с пакетом услуг «Оптимальный» и «Без границ». Теперь карты от Банка «Приморье» становятся еще выгоднее, а условия еще прозрачнее.

Основные преимущества карты с пакетом лояльности «Оптимальный» (индивидуальные карты для розничного клиента)

1% кешбэк на всё:

Повышенный кешбэк от 3 до 7% на популярные категории: аптеки, АЗС, общественный транспорт, такси, рестораны, кинотеатры.

Кешбэк 3% при сумме покупок от 40 000 руб., лимит выплат до 2000 руб.

Кешбэк 5% при сумме покупок от 60 000 руб., лимит выплат до 3000 руб.

Кешбэк 7% при сумме покупок от 100 000 руб., лимит выплат до 5000 руб.

Доступные следующие бесплатные опции:

Выпуск карты

Обслуживание, при сумме покупок от 30 000 руб./мес.;

Снятие наличных в банкоматах других Банков на территории РФ до 30 тыс. рублей/мес.;

Сервис информирования.

Основные преимущества карты с пакетом лояльности «Без границ» (для зарплатных клиентов): кешбэк 1% на всё с лимитом выплаты до 1000 руб.

Повышенный кешбэк от 3 до 5% на популярные категории: АЗС, автобусы, электрички, метро, такси, рестораны, рестораны быстрого питания с лимитом выплаты до 3000 руб./мес.

Кешбэк 3% при сумме покупок от 30 000 руб;

Кешбэк 5% при сумме покупок от 100 000 руб.

Доступные следующие бесплатные опции:

Выпуск и обслуживание карты;

Снятие наличных в банкоматах других Банков на территории РФ до 120 тыс рублей/мес;

До двух операций по снятие наличных в кассах сторонних Банков на территории РФ;

Сервис информирования.

Оформить карту с новым пакетом лояльности можно в любом офисе Банка «Приморье», на сайте или по телефону контакт-центра 8 (800) 200-20-86