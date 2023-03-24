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Банк Уралсиб запустил инфобот в Telegram для заявок на банковские продукты

Банк Уралсиб запустил инфобот в Telegram – @uralsib_products_bot, в котором можно оформить онлайн заявки на продукты, не заходя на официальный сайт банка.   

В инфоботе доступно  оформление заявок по таким розничным продуктам как дебетовая карта, кредитная карта, кредит наличными,  а также продуктам для малого бизнеса – счету для бизнеса и торговому эквайрингу. 

Для оформления заявки перейдите по ссылке в Telegram @uralsib_products_bot, нажмите кнопку «Узнать о продуктах», выберите необходимый продукт, в карточке продукта ознакомьтесь с условиями  и оформите заявку.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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