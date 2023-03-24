Дальневосточная ипотека в Примсоцбанке стала еще доступнее

Оформить Дальневосточную ипотеку в Примсоцбанке теперь можно на более выгодных условиях. Программа позволяет заёмщикам оформить кредит на покупку или строительство жилого дома по ставке от 0,2% годовых. Также сообщаем, что данная программа продлена до 31.12.2030 года.

Напомним, оформить «Дальневосточную ипотеку» могут молодые семьи, сотрудники государственных/муниципальных медицинских и образовательных учреждений (должность медицинских сотрудников при этом не имеет значения), граждане, имеющие Дальневосточный гектар и, переехавшие в Дальневосточной Федеральный округ в рамках региональной программы повышения мобильности трудовых ресурсов.

«Дальневосточка» стала доступна для новой категории заёмщиков – «вынужденные переселенцы», то есть граждане, проживающие на территории Украины, Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, вынужденные покинуть территорию, прибывшие на территорию субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного Федерального округа.

Сумма кредита от 500 000 до 6 млн. руб. Срок кредита до 20 лет. Возможно оформление по паспорту и СНИЛС. Большинство решений принимаются автоматически. Возраст заемщиков, кроме категории «молодые семьи», до 71 года.

Стоит отметить, что появилась новая возможность – приобрести недвижимости как у юридического, так и у физического лица, при обязательном заключении договоров участия в долевом строительстве с юр. лицом (застройщиком).

Данная программа очень хорошая возможность строительства по индивидуальному проекту жилого дома по низкой ставке, – отметил Илья Ткачук, начальник управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Узнать подробнее об условиях по Дальневосточной ипотеке в Примсоцбанке и оставить заявку вы можете на официальном сайте банка либо по телефону единой справочной службы 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного.