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ЕЦБ давит на Райффайзенбанк с целью выхода компании из России

Причиной стала обеспокоенность представителя США, сообщает Reuters.

Агентство заявляет, что давление было оказано после того, как высокопоставленный чиновник из-за санкций США выразил обеспокоенность по поводу бизнеса Raiffeisen в России во время визита в Вену в прошлом месяце.

Давление со стороны Вашингтона и ЕЦБ повышает ставки для Австрии и ее второго по величине банка. Многие западные компании, включая французский банк Societe Generale, уже покинули Россию.

«Мы просили банки продолжать внимательно следить за бизнесом в России, а в идеале – сократить его и свернуть, насколько это возможно», – сказал представитель ЕЦБ, добавив, что с начала СВО, он делал то же самое со всеми заинтересованными учреждениями.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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