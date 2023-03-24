Урбаниста Илью Варламова признали иноагентом

Информация появилась в реестре 23 марта 2023 года.

«Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, получал поддержку от иностранных источников», – говорится в сообщении Минюста.

Напомним, что блогер плотно занимался урбанистикой и часто писал про деревянные памятники архитектуры в Иркутской области. «Самое главное, что есть в Иркутске – понимание ценности деревянной архитектуры. Понимание того, что это не надо сносить, что городу это может приносить деньги», – комментировал он в одном из роликов 130-й квартал.