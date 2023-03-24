Байкальск примет Startup Tour «Сколково»

19 апреля предприниматели, менторы, бизнес-ангелы, инвесторы, технологические эксперты Фонда выберут в Байкальске лучшие проекты региональных стартапов. Startup Tour пройдет на базе инфраструктуры Всероссийского молодежного экологического кампуса ЭКО.ЦЕХ на территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Об этом рассказали организаторы.

Тема 2023 года — «CreativeTECH. Креативные индустрии — импульс для технологического развития». Поэтому к трем уже традиционным трекам конкурса — «Информационные технологии», «Индустриальные и энергетические технологии» и «Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве» — добавился четвертый, посвященный креативным индустриям. Победитель каждого трека сможет поехать на конференцию технологических предпринимателей Startup Village, которая пройдет в Москве в мае. Суперфиналист получит денежный приз 300 000 рублей.

«Особенно символично в этом году проводить один из этапов Стартап тура на базе бывшего Байкальского комбината. Креативные индустрии — это возможность вдохнуть новую жизнь в моногорода, такие как Байкальск. Важно учиться максимально использовать потенциал современных технологий для диверсификации экономики таких населенных пунктов, для поиска точек роста. Именно поэтому в программе байкальского этапа тура особое внимание будет уделено редевелопменту и трансформации территорий», — считает вице-президент по региональному и международному развитию, управляющий директор Фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин.

Свои проекты на мероприятии представят участники акселерационных программ «Тайга.Эко» и «Тайга.АгроБиоФармТехнологии», организованных НОЦ «Байкал» совместно с ИРНИТУ при поддержке Правительства Иркутской области, сообщила министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун.

Мероприятие бесплатное и открыто для всех желающих по предварительной регистрации. В этом году гостей ждет деловая и культурная программа. На мероприятии пройдут сессии, посвященные обсуждению экогородов будущего и успешных кейсов преображения промышленных территорий. В числе спикеров - Председатель Правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов, главный архитектор проекта ООО «КБ Стрелка» Юрий Плохов, основатель CreativeSpace.ru, еx-руководитель, FLACON-X Ян Ярмощук, Вице-президент, исполнительный директор кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» Алексей Паршиков, директор Архитектурной школы МАРШ Никита Токарев и другие.

Мероприятие проводится при поддержке Правительства и министерства экономического развития Иркутской области, НОУ Байкал и БАЙКАЛ.ЦЕНТР, дочерней компании ВЭБ.РФ и регионального оператора Фонда «Сколково» в Иркутской области.

«Стартап тур в Байкальске — это знаковое мероприятие по нескольким причинам. Во-первых, мы подводим итоги очень успешной работы БАЙКАЛ.ЦЕНТР в качестве регионального оператора Фонда "Сколково" в Иркутской области. Во-вторых, проводим его на ключевой территории развития будущего экогорода — на инфраструктуре Всероссийского молодежного экологического кампуса ЭКО.ЦЕХ. В-третьих, в рамках проекта развития Байкальска особое внимание уделяется креативным индустриям, поэтому тематика Стартап тура и его результаты точно будут полезны и востребованы», – считает старший управляющий банкир ВЭБ.РФ Антон Григоров.