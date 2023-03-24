Сотрудник ИркАЗа провел открытый урок по баскетболу для иркутских студентов

Главный тренер сборной Иркутского алюминиевого завода компании РУСАЛ поделился своим опытом с юными спортсменами.

Тренировка прошла в спортивном зале Государственного училища олимпийского резерва г. Иркутска. Вместе с тренером ИркАЗа студенты техникума разобрали несколько примеров стратегий игры в баскетбол. Заводчанин показал упражнения, которые помогут в игре быть более ловким и уверенным с мячом.

Александр Грудинский, старший мастер Дирекции по электролизному производству, главный тренер сборной ИркАЗа:

- В 2022 году закончил Иркутский техникум физической культуры, поэтому меня пригласили провести мастер класс для будущих спортсменов и тренеров. Я был рад поделиться своим многолетним опытом тренера. Надеюсь, мои советы помогут ребятам в их будущей спортивной деятельности.

Александр Грудинский, старший мастер участка грузоподъемных механизмов, много лет профессионально занимается баскетболом. Он является многократным чемпионом города Шелехова и Иркутской области по баскетболу, призёром Межрегиональной любительской баскетбольной лиги, участником эстафеты Олимпийского огня в Иркутске. Александр воспитал множество талантливых спортсменов и продолжает прививать любовь к баскетболу, проводя познавательные тренировки.