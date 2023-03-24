Каждый пятый сибиряк готов взять кредит на ремонт

75% сибиряков планируют в ближайшие полгода-год провести ремонт в своем доме или квартире и потратить на это не более 300 тыс. рублей. 86% заметили рост стоимости стройматериалов за последний год, следует из опроса, проведенного банком "Открытие" и страховой компанией "Росгосстрах".

72% опрошенных сибиряков собираются делать домашний ремонт до конца 2023 года (38% скорее да, 37% определенно да). 16% не планируют ремонт (13% скорее нет, 3% определенно нет). 10% затруднились ответить на этот вопрос.

У половины респондентов не изменились планы на ремонт за последний год: из них 38% собирались ремонтировать жилье и сделали это, а 12% не собирались и не ремонтировали. 24% изменили свои планы и вынуждены были сократить расходы на ремонт или сделать его проще. Еще 13% вообще отказались от намеченного ремонта. А 12% опрошенных под влиянием рыночной ситуации, наоборот, решили сделать ремонт, хотя не планировали - и это самая высокая доля среди всех регионов страны.

30% опрошенных планируют расходы на ремонт в сумме не более 30 тысяч рублей. 40% рассчитывают уложиться в 30-100 тысяч, 19% оценивают бюджет возможного ремонта в 100-300 тысяч рублей, 5% - в 300-500 тысяч рублей. Еще 1% готовы потратить на ремонт свыше 500 тысяч рублей. 5% сибиряков не готовы тратить на ремонт ни копейки.

49% опрошенных не ощутили дефицита качественных стройматериалов и товаров для ремонта в последние месяцы (34% скорее нет, 15% определенно нет). По мнению 27%, дефицит качественных стройматериалов и товаров для ремонта уже заметен. Почти четверть респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Только 3% жителей СФО считают, что стоимость материалов для ремонта за последний год не изменилась. По мнению 26%, товары для ремонта за год подорожали на 5-10%, еще 23% полагают, что на 10-20%. По личным оценкам еще 23% опрошенных, «ремонтная» инфляция составила 20-30%, а 14% и вовсе считают, что материалы для ремонта за последний год подорожали более чем на 30%. Еще 8% затруднились с ответом. Снижение стоимости стройматериалов на 5-10% обнаружило 2% опрошенных.

20% готовы взять кредит на ремонт в будущем (3% определенно да, 17% скорее да). При этом 60% не намерены брать кредиты на ремонт (3о% скорее нет и столько же - определенно нет). 18% затруднились ответить на этот вопрос.

Опрос был проведен банком "Открытие" и страховой компанией "Росгосстрах" 10-17 марта по репрезентативной выборке среди 1 020 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.