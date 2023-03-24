Поставки российской платины в Китай выросли в три раза

Палладия – в 8,5 раза (до 2,72 т). Об этом сообщает РБК.

По данным Главного таможенного управления Китая, в январе-феврале 2023 года импорт платины из России в Китай вырос в 279 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в физическом выражении (с 5,99 кг до 1,67 т), в денежном выражении – в 265 раз (с 0,2 млн до 53 млн долларов). Объемы поставок палладия увеличились в 8,5 раза (с 0,32 т до 2,72 т), в деньгах – в 5,6 раза (с 27 млн до 152 млн долларов).

Поставки еще одного металла платиновой группы родия, который, как и палладий, используется в производстве катализаторов различного назначения, в физическом выражении выросли в семь раз (с 26,2 кг до 0,19 т), в деньгах – в шесть раз (с 13 млн до 76 млн долларов), следует из данных китайской таможни.

При этом в 2022 году поставки российской платины в Китай упали на 33%, до 8,99 т (в денежном выражении сокращение почти вдвое, до 280,1 млн долларов), а палладия и родия – выросли на 43%, до 9,03 т (в деньгах рост на 23,6%, до 583,8 млн долларов) и 67%, до 0,52 т (рост на 13%, до 238,5 млн долларов) соответственно. Федеральная таможенная служба (ФТС) России прекратила публиковать статистику по экспорту и импорту после начала военной спецоперации на Украине и введения западных санкций.