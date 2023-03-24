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Новостроек с балконами не хватает в Москве

Их в столице 23%, при этом 40% покупателей откажутся от покупки квартиры без балкона или лоджии, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование девелопера Touch совместно с платформой Dombook.

Большинство опрошенных отметили, что используют балконы либо в бытовых целях, а именно для хранения вещей (22%), либо как зону для отдыха и занятий спортом на свежем воздухе (суммарно 22%).

28% покупателей недвижимости не объясняют, зачем им нужен балкон, при этом считая его неотъемлемой частью квартирного пространства.

«С точки зрения потребителя балкон является важной частью городского жилья. Он объединяет функции хранения вещей, отдыха, иногда – расширения пространства», – сказала директор по развитию платформы Dombook.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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