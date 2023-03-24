Определена развлекательная программа для зрителей Югорского лыжного марафона

Организаторы Югорского лыжного марафона, партнером которого является банк "Открытие", презентовали программу развлечений для зрителей соревнований.

Юбилейный Х Югорский марафон пройдет в Ханты-Мансийске 7 и 8 апреля. На мероприятии зрителей ждет катание на собачьих упряжках, банане или ватрушке за снегоходом, дегустация северной кухни в чумах и хаски-терапия. Одним из полюбившихся экстремальных развлечений станет купание в банном чане на открытом воздухе, а желающие мужчины в возрасте от 13 до 59 лет смогут сдать норматив ГТО "Бег на лыжах на 5 км". Также на марафоне будет находиться лаундж-зона с диджеем. Одной из интерактивных зон на стартовой площадке станет фотозона Visit Ugra с видами региона.

После гонок болельщики смогут пообщаться с победителями марафона и получить автограф олимпийских чемпионов по лыжным гонкам Сергея Устюгова, Александра Легкова, Юлии Ступак, члена сборной России Анастасии Кулешовой, а также биатлонистов - призеров Олимпийских игр Карима Халили и Эдуарда Латыпова, призеров этапов Кубка мира Даниила Серохвостова, чемпионки мира среди юниоров Анастасии Гореевой.

Регистрация на Югорский марафон продлится до 6 апреля. Призовой фонд соревнований составляет рекордные 2,3 миллиона рублей.

Югорский марафон проходит с 2013 года. Организаторами марафона выступают правительство ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерация лыжных гонок ХМАО-Югры в партнерстве с банком «Открытие».

Информационные партнеры Югорского лыжного марафона-2023 - РИА Новости Спорт (генеральный партнер), ИД «Советский спорт» и федеральный медиахолдинг 1MI (официальные партнеры), а также Metaratings.ru, медиахолдинг «Югра», информационно-аналитический портал siapress.ru и «Русское Радио Ханты-Мансийск».