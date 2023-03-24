56% иркутянок сами хотят решать, нужен ли им декрет в первом триместре беременности

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федор Лукьянов предложил предоставлять женщинам декретный отпуск в первом триместре беременности. Сервис по поиску работы SuperJob узнал, нужен ли женщинам декрет на ранних сроках беременности. В опросе приняли участие представительницы экономически активного населения из Иркутска, имеющие детей.

26% жительниц Иркутска поддерживают идею предоставления декретного отпуска в первый триместр беременности. 56% считают, что решение брать отпуск или продолжать работать должна принимать сама женщина. 10% считают, что отпуск в начале беременности не нужен.

Жительницы города моложе 40 лет чаще остальных — за возможность выбора уходить в декрет на период первого триместра или нет (61%).

Противниц инициативы больше всего среди женщин с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (27%): т. к. максимальная сумма декретных выплат в 2023 году составляет 83 204 руб. в месяц, те, кто зарабатывает больше, теряют в деньгах.