Лимит оплаты платежными стикерами без PIN-кода ограничили 3 тыс. рублей

Национальная система платежных карт (НСПК) предъявляет к безопасности и дизайну таких наклеек те же требования, что и к обычным пластиковым картам, заявил «Известиям» представитель компании.

– Лимиты на проведение операций с помощью стикера без ввода PIN-кода платежная система «Мир» установила на уровне 3 тыс. рублей, как и по обычной бесконтактной карте, – сообщили в НСПК. – В случае потери стикера человеку нужно действовать так же, как и при потере пластика: сразу же его заблокировать в мобильном приложении банка или обратиться в кредитную организацию.

По данным компании на середину марта, к выпуску и тестированию стикеров приступили 16 банков. Такие наклейки уже смогли получить клиенты «Сбера», «Тинькофф», «Альфы» и МТС. «Сбер» заявлял, что в пилоте участвует 100 тыс. человек, а «Тинькофф» – что раздал 200 тыс. стикеров. Как писали в марте «Известия», во II квартале функционал планируют запустить как минимум три кредитных организации – Росбанк, ДОМ.РФ и Экспобанк. О тестировании сервиса рассказали также в ВТБ, Почта Банке, «Абсолюте» и «Хоум Кредите».