Житель Омска выиграл миллион рублей в акции СберСтрахования

СберСтрахование подвела итоги акции «Миллион причин застраховаться», которая проходила с 28 ноября 2022 года по 31 января 2023 года. По условиям конкурса надо было оформить страховку по программе «Защита на любой случай» и зарегистрироваться на сайте акции.

Главный приз — 1 млн рублей — выиграл 56-летний житель Омска. Ещё 10 победителей получили по 100 тыс. рублей, а 50 участников конкурса выиграли телевизоры с операционной системой Салют ТВ. Среди призов также более 2 тысяч подписок СберПрайм и 550 сертификатов в SberShop на 3000 рублей.

Александр Гогленков, заместитель генерального директора СберСтрахования:

«Выигранный в акции миллион рублей победитель сможет потратить на любые цели по своему усмотрению. А о финансовых последствиях в непредвиденной ситуации позаботится СберСтрахование, ведь программа "Защита на любой случай", которую оформили участники акции, позволяет застраховать самые чувствительные аспекты жизни клиентов и их близких».

Наталья Корнева, управляющий Омским отделением Сбербанка:

«Как известно, финансовая стабильность — это важный аспект благополучия, а миллион рублей — внушительная сумма. Здорово, что счастливчиком оказался наш земляк, житель Омска. Это отличная возможность реализовать свои мечты и планы. А мы всегда готовы помочь и оказать необходимую поддержку».