Каждая третья дача в России застрахована

У половины опрошенных россиян (49%) есть дача, и почти каждый третий загородный дом (29%) застрахован. К таким результатам пришли дочерняя компания Сбера СберСтрахование и аналитики медиахолдинга Rambler&Co в ходе исследования, в котором приняли участие свыше 124 тысяч человек.
Треть дачников (34%) сообщили, что ездят на свои участки круглый год. Примерно столько же (32%) выезжают за город, как только сходит снег, и четверть (24%) — не раньше майских праздников. Остальные ждут летнего тепла (6%) или рассады (4%).
33% респондентов не оставляют свою дачу без охраны: у половины из них (49%) дом расположен в охраняемом посёлке, 27% установили видеонаблюдение. Сигнализацию поставили 15%, а ещё 9% поселили на своём участке «злую собаку».
Более трети (36%) тех, кто озаботился охраной, признались, что сделали это на всякий случай. С неприятными происшествиями сталкивались 16%, ещё 12% знают о таких случаях с соседями и друзьями.
Александр Абрамов, исполнительный директор СберСтрахования:
«Четверть участников опроса сообщили, что сталкивались со страховым случаем на даче: половина — с проникновением злоумышленников, остальные — с пожаром, стихийным бедствием, ударом молнии или аварией инженерных систем. Обезопасить свои финансы от подобных происшествий и обрести уверенность в будущем поможет страховка».
Программа СберСтрахования «Защита квартиры и дома» обеспечит жильё страховкой от всех распространённых рисков: залива, пожара, стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций, противоправных действий третьих лиц (краж и так далее). Чтобы оформить полис, необязательно быть собственником недвижимости. Например, можно застраховать дом родителей и уберечь их в будущем от непредвиденных трат. Полис можно купить в любом отделении Сбера или дистанционно — в мобильном приложении СберБанк Онлайн и на сайте СберСтрахования.