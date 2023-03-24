Каждая третья дача в России застрахована

У половины опрошенных россиян (49%) есть дача, и почти каждый третий загородный дом (29%) застрахован. К таким результатам пришли дочерняя компания Сбера СберСтрахование и аналитики медиахолдинга Rambler&Co в ходе исследования, в котором приняли участие свыше 124 тысяч человек.

Треть дачников (34%) сообщили, что ездят на свои участки круглый год. Примерно столько же (32%) выезжают за город, как только сходит снег, и четверть (24%) — не раньше майских праздников. Остальные ждут летнего тепла (6%) или рассады (4%).

33% респондентов не оставляют свою дачу без охраны: у половины из них (49%) дом расположен в охраняемом посёлке, 27% установили видеонаблюдение. Сигнализацию поставили 15%, а ещё 9% поселили на своём участке «злую собаку».

Более трети (36%) тех, кто озаботился охраной, признались, что сделали это на всякий случай. С неприятными происшествиями сталкивались 16%, ещё 12% знают о таких случаях с соседями и друзьями.

Александр Абрамов, исполнительный директор СберСтрахования:

«Четверть участников опроса сообщили, что сталкивались со страховым случаем на даче: половина — с проникновением злоумышленников, остальные — с пожаром, стихийным бедствием, ударом молнии или аварией инженерных систем. Обезопасить свои финансы от подобных происшествий и обрести уверенность в будущем поможет страховка».