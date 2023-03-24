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По 10 млрд в год предложили выделять на деревянные дома для расселение аварийных

Соответствующий приказ подписал президент России Владимир Путин, сообщают «Известия».

Так, из поручения следует, что в 2023-2024 годах из федерального бюджета нужно выделять до 10 млрд рублей на каждый год для финансирования строительства малоэтажных зданий. Они будут изготовлены из дерева и предназначаться для переселения граждан из авариек.

Доклад должен быть представлен президенту до 1 июля.

Отмечается, что поручения были составлены в результате совещания по вопросам развития лесопромышленного комплекса, которое прошло 10 февраля с участием главы РФ, зампредседателя правительства Виктории Абрамченко, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства и других.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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