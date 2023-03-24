За что могут уволить на испытательном сроке

Испытательный срок не всегда проходит гладко — не все новые сотрудники справляются с работой. О том, за что могут уволить специалиста на испытательном сроке, рассказал директор юридической практики SuperJob Александр Южалин.

Сотрудник на испытательном сроке имеет такие же права и обязанности по отношению к работодателю, как и сотрудник, у кого он уже истек. По большому счету, испытательный срок — это период времени, в течение которого работник может понять, подходит ли ему работа, на которую он устроился, а работодатель может проверить работника на соответствие занимаемой должности.

Основания для увольнения работника на испытательном сроке такие же, как и у всех сотрудников. Отличия заключаются лишь в следующем:



Если работник сам решит уволиться на испытательном сроке, он обязан будет предупредить об этом работодателя за 3 дня до увольнения (общий срок для остальных работников составляет 14 дней). Для этого работник должен будет подать соответствующее заявление в письменной форме.

Если работодатель придет к выводу, что работник не справился с испытанием, он имеет право до истечения испытательного срока расторгнуть с ним трудовой договор, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за 3 дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание.

За что работодатель может уволить во время испытательного срока?

Во-первых, условие об испытании должно быть включено в трудовой договор. Обычно на период испытательного срока для работника составляется определенный план работы (задач), который он должен выполнить для того, чтобы пройти испытательный срок. В плане указываются обязанности работника, сроки выполнения задачи, критерии успешного и неуспешного прохождения испытания. По прошествии времени работодатель подводит итоги работы сотрудника и определяет, выполнил работник поставленный план или нет. Если нет, то может быть рассмотрен вопрос об увольнении.

Наличие такого плана не является обязательным с точки зрения закона — работодатель не обязан разрабатывать подобные документы. Но в случае отсутствия четких критериев того, что именно должен сделать работник, чтобы пройти испытательный срок, увольнение сотрудника по данному основанию можно признать незаконным.