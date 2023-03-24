Владельцы «Леруа Мерлен» собираются продать магазины в России

Собственник «Леруа Мерле» заявил о намерении продать все магазины в России местному менеджменту. Об этом сообщается на официальном сайте международной группы компаний ADEO, работающих в сфере обустройства жилья. Она объединяет десять брендов, среди которых «Леруа Мерлен», Bricoman, Weldom и другие.

«ADEO сообщает о намерении передать контроль над "Леруа Мерлен Россия" местному менеджменту», – говорится в сообщении и отмечается, что в планах – сохранить рабочие места для 45 000 сотрудников.

По данным организации, процесс передачи был начат еще несколько месяцев назад в соответствии с международными нормами. Сделка состоится, когда будет одобрена соответствующими органами в России.