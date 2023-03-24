Иркутян попросили не пользоваться водой из реки Каи из-за превышения уровня молибдена

Превышение металла молибдена обнаружили в реке Кае в Иркутске – в связи с этим людей попросили не пользоваться ресурсами водоема, сообщила пресс-служба мэрии.

«Специалистами Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды при плановом отборе проб на реке Кая в створе, расположенном в черте города, выявлено превышение предельно допустимой концентрации молибдена». – говорится в сообщении.

Жителям советуют не использовать водный объект для хозяйственных нужд, а также не ловить в нем рыбу.