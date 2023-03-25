Вадим Митюков из Черемхово погиб во время спецоперации на Украине

Уроженец города Черемхово Иркутской области, младший сержант Вадим Митюков погиб во время спецоперации на Украине, сообщает мэрия.

«На церемонию прощания пришли его родные, друзья, знакомые, коллеги, одноклассники, мэр города Вадим Семенов, военный комиссар Владислав Васильев. Они выразили искренние соболезнования родным и близким бойца. Отметили, что подвиг младшего сержанта Митюкова не будет забыт», – говорится в сообщении на официальном сайте администрации.

Мероприятие состоялось накануне. Известно, что мужчина погиб в поселке Опытное Авдеевского района Донецкой области.