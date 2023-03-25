Пятерых мужчин обвинили в мошенничестве с майнинговым оборудованием в Приангарье на 12 млн рублей

Обвинение в мошенничестве на 12 млн рублей с майнинговым оборудованием в Иркутской области предъявили пятерым мужчинам, сообщила региональная полиция.

В середине декабря в дежурную часть МВД обратились 16 местных жителей. Заявители рассказывали, что пытались приобрести оборудование или заключить договор аренды помещений для дальнейшего обустройства так называемой майнинговой фермы в офисе, расположенном на улице Байкальской областного центра.

«Двое представителей фирмы брали деньги, однако в последующем оборудование не поставлялось, а офис оказался пуст. В нескольких случаях потерпевшие предоставили устройства для добычи криптовалюты в майнинговую гостиницу, которые пропали, а с некоторыми из обвиняемых были заключены договоры дистанционно», – рассказали в МВД.

Часть предполагаемых преступников задержали в Тюмени, часть – в Челябинской области. Их будут судить за обман 68 человек из разных субъектов РФ.