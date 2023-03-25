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Уровень загрязненных вод в накопителях БЦБК является безопасным – минприроды

Уровень надшламовых вод в картах-накопителях отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, расположенного в Иркутской области, находится на безопасном уровне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии региона Светлану Трофимову.

«Проведение работ по понижению уровня надшламовых вод в картах-накопителях <…> не потребуется, так как <…> практически на всех картах обеспечен запас по уровню надшламовых вод, требуемых Ростехнадзором, – более 50 см, и достаточен для приема объемов дождевых и талых вод в 2023 году», – рассказала министр.

В 2020-2022 годах, по данным министра, из накопителей откачали более 140 тыс. куб. метров надшламовых вод. В 2023-2025 годах запланированы работы на 15 реках и ручьях в Слюдяном районе – их русла расчистят, чтобы минимизировать риски схода селей, с которыми в Байкал могут опасть отходы комбината.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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