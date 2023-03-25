Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном построят в Зиме за 200 млн рублей

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс построят в городе Зиме Иркутской области – возведение объекта собираются завершить до конца 2024 года, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Здание современного спортивного центра расположится на центральной улице города – Ленина. В нем обустроят бассейн для плавания, многофункциональный тренажерный зал, оборудуют тренерскую комнату, гардеробные и медицинский кабинет со вспомогательными комнатами», – сообщили власти.

Общая сумма строительства составит более 200 млн рублей, из них 130 млн выделено из федерального бюджета.

В настоящее время участок, где будет возведен ФОК, уже огорожен, расчищен от снега и кустарников. Строители приступили к земляным работам.