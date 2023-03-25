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Три человека из Иркутской области стали миллионерами по итогам лотереи

Подведены итоги лотереи «Мечталлион» – троим жителям Иркутской области удалось выиграть в общей сложности 3,6 млн рублей, сообщила пресс-служба «Почты России».

Победителями стали люди, проживающие в городах Ангарске и Черемхово, – им достались по одному миллиону рублей, а жителю рабочего поселка Куйтун – 1,6 млн рублей.

Кроме того, призы выиграли клиенты почты из городов Ярового, Прокопьевска, Югры, Сосновоборска, села  Хабазино – всем им досталось по 1 млн рублей. Все они заплатили за билеты по 100 рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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