Кресельную емкость летающих в Иркутск и Улан-Удэ самолетов в 2023 году увеличат на 47%

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с членами правительства, во время которого министр транспорта Виталий Савельев сообщил о планах одной из авиакомпаний увеличить кресельную емкость самолетов, летающих в Иркутск и Улан-Удэ.

«Также наблюдаем значительный рост предложения со стороны авиакомпании "Сибирь". В 2023 году перевозчик продолжит делать акцент на развитии туристического продукта [по направлению] на Байкал. Так, месячный объем предложений кресельной емкости в августе в Иркутск и Улан-Удэ составит 280 тысяч кресел, что на 47% больше аналогичного периода прошлого года», – сообщил спикер

Кроме того, планируется расширить и маршрутную сеть – до 26. Будут развиваться полеты и в Сибирский федеральный округ. Так, например, планируется открытие рейсов из Новосибирска в Кызыл, что позволит зафиксировать полеты во все крупные города вдоль Енисея, расположенные от истока до его устья.