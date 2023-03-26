Парк «Патриот» благоустроят в Иркутске за 19,2 млн рублей: что будет сделано

Благоустройство парка «Патриот» на ул. Ширямова проведут до 1 сентября 2023 года в Иркутске – на эти цели предусмотрено 19,2 млн рублей, следует из данных на сайте госзакупок.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

Согласно контракту, подрядчику предстоит провести разработку грунта, санитарную резку деревьев и валку некоторых, корчевку пней, вывоз мусора, демонтаж старого и монтаж нового покрытия.

Кроме того, запланированы установка бортовых камней, габионов, покрытие тротуаров, монтаж информационных знаков и панели, скамеек, урн, ограждений, посадка деревьев, обустройство газонов, монтаж наружного освещения.

Работы выполнит ООО ПКП «Высота», которое предложило минимальную цену по результатам конкурса.