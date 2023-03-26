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Парк «Патриот» благоустроят в Иркутске за 19,2 млн рублей: что будет сделано

Благоустройство парка «Патриот» на ул. Ширямова проведут до 1 сентября 2023 года в Иркутске – на эти цели предусмотрено 19,2 млн рублей, следует из данных на сайте госзакупок.

<p>Фото пресс-службы правительства Иркутской области</p>

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

Согласно контракту, подрядчику предстоит провести разработку грунта, санитарную резку деревьев и валку некоторых, корчевку пней, вывоз мусора, демонтаж старого и монтаж нового покрытия.

Кроме того, запланированы установка бортовых камней, габионов, покрытие тротуаров, монтаж информационных знаков и панели, скамеек, урн, ограждений, посадка деревьев, обустройство газонов, монтаж наружного освещения.

Работы выполнит ООО ПКП «Высота», которое предложило минимальную цену по результатам конкурса.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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