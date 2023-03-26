Жители домов на Байкальском тракте остались без света из-за повреждения линии

Отключение электроэнергии произошло на Байкальском тракте – причиной стало повреждение в воздушной линии, сообщила пресс-служба Иркутской электросетевой компании.

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Под отключение попала часть домов в поселке Новая Разводная на улицах Болотный, Верхняя, Искринская, Карьерная, Луговой, Нижняя, Пограничная, Средняя, Южная, Березовая, Верхняя, Веселая, Весовая, Горизонт, Дорожная, Западная, Западный, Звездный, Карьерная, Карьерный, Кирпичная, Лесная, Морская, Осиновый, Пограничная, Полевая, Пражская, Приморская, Светлая, Светлый, Совхозная, Средняя, Трактовая, Хвойная, Южная, Янтарная, а также в ДНТ Вымпел, СНТ Минерал.

В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы бригадами Южных электрических сетей. Ориентировочное время включение света – 13:00 по местному времени.