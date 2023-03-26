Организации Иркутской области смогут побороться за звание наиболее социально эффективных

Работодатели Иркутской области могут принять участие в конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности», сообщила пресс-служба регионального правительства.

«В конкурсе десять номинаций, среди которых развитие трудового и личностного потенциала работников, создание условий труда, позволяющих сохранить здоровье сотрудников в процессе трудовой деятельности, содействие занятости инвалидов», – сообщили власти.

Определять лучших будут на региональном и федеральном уровнях. Для участия в местном конкурсе необходимо подать заявку до 1 мая 2023 года. Итоги подведут в июне.​ Результаты федерального этапа станут известны в декабре 2023 года.

С нормативно-методическими документами по проведению конкурса можно ознакомиться на сайте Минтруда России.