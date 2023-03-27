S7 Airlines увеличит количество рейсов из Иркутска в Сочи до 18 в неделю

S7 Airlines переходит на летнее расписание полетов, которое будет действовать с 26 марта до 28 октября 2023 года включительно. В этот период авиакомпания будет выполнять рейсы по 143 направлениям в 79 городов России и мира.

В летнем сезоне 2023 S7 Airlines наращивает разлет по популярным курортным направлениям страны. Увеличивается частота рейсов до 14 в неделю на маршрутах Москва – Горно-Алтайск, до пяти рейсов в неделю из Новосибирска в Махачкалу и из Новосибирска в Калининград, в Сочи из Иркутска будет летать 18 рейсов в неделю и до восьми рейсов в день из Новосибирска. Продолжается активная полетная программа в Минеральные Воды и Петропавловск-Камчатский.

Традиционно S7 Airlines расширяет региональную маршрутную сеть, открывая новые направления. С 28 марта авиакомпания начинает выполнять прямые регулярные рейсы из Иркутска в Мирный, с 30 мая – из Иркутска в Нерюнгри, с 4 июня – из Новосибирска во Владикавказ, с 18 июня – из Иркутска в Читу.

Авиакомпания активно продолжает развивать перевозки из аэропорта Иркутска. В летнем сезоне возобновляются прямые рейсы по маршруту Иркутск – Красноярск, Иркутск – Братск, Иркутск – Талакан, увеличивается число рейсов до трех в неделю в Магадан и Петропавловск-Камчатский.

S7 Airlines расширяет международную маршрутную сеть, предлагая путешественникам удобные перелеты. С конца мая S7 Airlines начнет выполнять рейсы в города Китая – в Пекин и Урумчи из Новосибирска и Иркутска. Рейсы по маршруту Новосибирск – Урумчи будут выполняться один раз в неделю, из Иркутска в Пекин и из Новосибирска в Пекин будут – два раза в неделю.

Авиакомпания увеличивает количество рейсов в Среднюю Азию: возобновляются полеты Москва – Ашхабад (Туркменистан) и увеличивается количество рейсов Москва – Ургенч (Узбекистан).

Турция остается одним из любимых направлений летнего морского и экскурсионного отдыха. S7 Airlines в Анталью начнет выполнять полеты ежедневно: из Новосибирска – один раз в день, из Москвы – два рейса в день. В Стамбул из Новосибирска будет летать три рейса в неделю.