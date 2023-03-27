Иркутяне рассказали, что им нужно для счастья

Три четверти жителей Иркутска чувствуют себя счастливыми, выяснила СберСтрахование жизни в преддверии Международного дня счастья. 45% респондентов основой благополучия считают здоровье. Каждый пятый безвозмездно помогает другим людям, чтобы чувствовать себя счастливее. При этом сумму накоплений для полной жизни горожане оценили в 9,9 млн рублей, а размер ежемесячного дохода — в 120 тыс. рублей.

78% иркутян ощущают себя полностью или в основном счастливыми. Портрет по-настоящему счастливого человека жители Иркутска описали так: обладает крепким здоровьем (45%), поддерживает тёплые отношения с семьёй (37%), достиг материального благополучия и может жить на пассивный доход (20%), регулярно встречается с друзьями (17%). Ещё 17% включили в этот список личностную и профессиональную самореализацию, 14% — любимую работу или дело жизни, 4% — путешествия.

В списке повседневных занятий, которые делают респондентов из Иркутска счастливыми, оказались встречи с друзьями и близкими (57%), качественный сон (25%), волонтёрство и помощь другим людям (21%). Далее по популярности следуют утренний кофе (12%), спорт и прогулки на природе (8%), а также доходы от инвестиций и пополнение копилки (4%).

Чтобы жить полной жизнью, жителям Иркутска необходимо 9,9 млн рублей накоплений. В среднем по стране этот показатель составляет 7,75 млн рублей. По оценке респондентов, сегодня для комфортной жизни необходимо 120 тыс. рублей ежемесячного дохода.

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка СберБанка:

«В быстро меняющемся мире важно позаботиться о будущем. Сделать это можно, включив в портфель защитные инструменты. Одним из них может выступать, например, накопительное страхование жизни (НСЖ). НСЖ объединяет копилку и страховку, а дополнительно можно предусмотреть выплаты на случай получения травмы или диагностирования опасного заболевания».

75% иркутян сообщили, что их уровень счастья могут снизить трудности со здоровьем. Свыше трети (37%) в качестве такой причины назвали отсутствие накоплений и недостаточный уровень дохода для комфортной жизни. 21% переживают из-за трудностей на работе. Ещё 6% беспокоятся из-за ссор с близкими и друзьями, 4% — из-за отсутствия стабильности.

Исследование проводилось в марте 2023 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек методом телефонного опроса (CATI). В каждом городе опрошено не менее 350 респондентов по репрезентативной выборке.