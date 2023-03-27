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Пожар произошел в доме на Авиастроителей в Иркутске – эвакуированы свыше 80 человек

Пятиэтажный многоквартирный дом на улице Авиастроителей загорелся в Иркутске – пожарные вытащили из огня 30 человек, еще 50 – покинули здание самостоятельно, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

<p>Фото ГУ МЧС России по Иркутской области</p>

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

Инцидент произошел в однокомнатной квартире на четвертом этаже 26 марта. Дым быстро заполнил подъезд коридорного типа. До прибытия пожарных подразделений с нижних этажей здания люди вышли самостоятельно, других вытаскивали при помощи специальных средств защиты дыхания.

В комнате на площади пять квадратных метров горели личные вещи, квартира полностью закопчена. В течение пяти минут пожар был потушен. Пострадавших нет. Предположительно, возгорание произошло из-за поджога.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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