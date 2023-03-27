Рысь пришла на территорию частного дома в Иркутской области

Жительница Усть-Илимского района Иркутской области обнаружила на территории своего участка рысь, сообщила служба по охране и использованию объектов животного мира региона.

«Местная жительница занималась по хозяйству и гостей не ждала. Услышав тревожный лай собаки и выглянув в окно, хозяйка увидела как к собачьей будке приближается "большая кошка". Рысь за цепь стала затягивать домашнего питомца в будку. Испугавшись, женщина позвала на помощь соседа, который смог освободить собаку и изолировать рысь», – говорится в сообщении.

Инцидент произошел накануне в поселке Бадарма. Об инциденте было сообщено в службу.