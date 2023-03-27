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Загрязнение реки отходами производства выявили в Приангарье – начата проверка

Жители Жигаловского района Иркутской области пожаловались на загрязнение местной реки Орленга отходами производства – следователи начали проверку по факту случившего, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

<p>Фото СУ СКР по Иркутской области</p>

Фото СУ СКР по Иркутской области

«В социальной сети было выявлено видеообращение, где житель Иркутской области сообщил о сбросе одним из предприятий в Жигаловском районе в реку Орленга отходов производства», – сообщили в ведомстве.

Доследственная проверка ведется по уголовной статье «Загрязнение вод». Выясняют все обстоятельства произошедшего. Будет изучена интересующая документация, опрошены сотрудники предприятия, проведены экспертизы. По результатам проверки будет принято правовое решение.

Прокуратура региона поставила на контроль ход и результаты инспекции.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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